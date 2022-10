Dos menores de 14 y 15 años estarían implicados en abuso sexual a compañera

Dos jóvenes de 14 y 15 años fueron detenidos el pasado martes como sospechosos de un aparente abuso sexual a una compañera de colegio, el hecho ocurrió durante la mañana en el Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz, Guanacaste.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los oficiales llegaron al centro educativo y atendieron una situación por presunto abuso y tocamientos a una menor de edad de ese centro de estudio.

Los implicados, quienes serían también estudiantes de la institución, fueron detenidos y puestos a las órdenes del juzgado penal juvenil. Por este caso, ese despacho confirmó que recibió una denuncia con número de expediente 22-000155-0845-PJ que actualmente se está valorando para iniciar el proceso de investigación.

“En apego al artículo 21 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, no es posible dar mayor información”, indicó el Ministerio Público.

Exalumna denuncia supuesto encubrimiento de agresión sexual en Colegio Calasanz

Casos similares Copiado!

En 2021 una exalumna del Colegio Calasanz denunció que ese centro educativo privado habría encubierto actos de violencia sexual en su contra, cometidos por dos compañeros de generación, en 2016, cuando cursaba décimo año.

En conversación con La Nación en ese momento, la joven de 21 años afirmó que ella y su familia fueron presionados y manipulados por el entonces director de la institución, así como por las psicólogas, para que no presentara una denuncia penal en contra de los dos estudiantes.

“Me llevaron a la oficina donde él estaba. La psicóloga nos dice que conversemos, que contemos lo que pasó. Yo estaba temblando, super enojada, estaba furiosa porque tenía a mi agresor en frente.

“En ese momento dije que lo que había hecho mi compañero era enfermo. Lo que hizo la psicóloga fue regañarme, me dijo que no lo tachara de enfermo porque eso era muy fuerte. Lo estaba poniendo a él como la víctima y solo hizo que me pidiera perdón”, afirmó la joven.

Dos colegiales bajo investigación por aparente abuso sexual contra otra estudiante

Dos años antes en 2019, otra colegiala menor de edad de Puerto Jiménez, Puntarenas, fue víctima de un abuso sexual por parte de dos estudiantes de 18 y 20 años.

Según informó el Ministerio Público, la supuesta agresión ocurrió el 28 de marzo del 2019, en un colegio de Puerto Jiménez, cuando la ofendida estaba en el baño y uno de los involucrados ingresó y “empezó a tocar sus partes íntimas, mientras que el otro sujeto, en apariencia, se habría quedado afuera para grabar con su celular lo ocurrido”.

En ese entonces, a los imputados de apellidos Morales Zapata y Vásquez Serracín, se les ordenó usar tobillera electrónica por seis meses, mientras avanzaban las pesquisas.