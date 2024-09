Coopeservidores: OIJ investiga millonario negocio con Coopefénix y presuntos nexos familiares

La cúpula de la cooperativa Coopeservidores enfrenta una investigación por la venta de parte de la cartera de crédito a una cooperativa llamada Coopefénix por un monto millonario, “muy superior a lo que pudieron ofertar otras cooperativas”, lo cual hace presumir un conflicto de intereses.

Así lo informó este miércoles el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, al explicar por qué realizaron 23 allanamientos en tres provincias (San José, Alajuela y Heredia) y detuvieron a 10 imputados investigados por malos manejos de Coopeservidores, cooperativa que tenía 138.000 asociados. Entre ellos, había adultos mayores, pensionados y pequeños ahorrantes. La cooperativa, por su situación financiera inviable, fue cerrada en julio luego de un proceso de intervención.

Autoridades efectuaron 23 allanamientos por el caso Coopeservidores

Zúñiga indicó que la denuncia la presentó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Se ha podido determinar, agregó, que Coopeservidores “vendió a otra cooperativa, Coopefénix, parte de la cartera de crédito por un monto bastante importante y millonario, que es un monto muy superior a lo que habrían podido ofertar otras cooperativas.

“Coopefénix tiene la particularidad de que, en su razón social, se dedica a la venta de artículos de ferretería. No tiene una experticia tan grande en lo que es la recuperación de créditos. Además, de acuerdo con la misma línea investigativa, en apariencia se tiene que parte de los familiares que formaban parte de la cúpula o la gerencia de Coopeservidores, tienen también vínculos con Coopefénix. Entonces, se da en apariencia un conflicto de interés”, declaró el jefe policial.

Indicó, sin ahondar en los detalles, que estas relaciones familiares permitieron que la alta gerencia de Coopeservidores obtuviera beneficios como 10 vehículos de alta gama, valorados en $67.000 cada uno, para un total de $670.000, así como artículos informáticos, entre otros.

Zúñiga afirmó que se tienen registros de operaciones donde supuestamente se recuperaron créditos o se realizaron transacciones para recuperarlos. Sin embargo, al revisar más a fondo, los investigadores descubrieron que esas recuperaciones de dinero no ocurrieron, por lo que no se deberían haber pagado comisiones, ya que, en teoría, no hubo tal recuperación de dinero.

Uno de los detenidos es el exgerente general de Coopeservidores, Oscar Hidalgo. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Los 10 imputados detenidos este miércoles son:

Óscar Hidalgo Chaves, exgerente general de Coopeservidores.

Santos Lozano Galindo, exdirector de Operaciones y Finanzas de Coopeservidores. Chinchilla Villalta, jefe de Servicios Generales y Seguridad de Coopeservidores.

Mora Sánchez, gerente del Área Legal de Coopeservidores.

Torres González, jefe de Cobros de Coopeservidores.

Bejarano Barquero, jefe de Operaciones.

Mora Arias, representante de la empresa Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.)

Quesada Muñoz, primer gerente general de Coopefénix (Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica.

Corredera Ramos, segunda gerente general de Coopefénix.

Mora Arias, empleado de Coopefénix.

Durante la mañana hubo un allanamiento en la empresa RGM Servicio de Limpieza, pero ahí no se concretaron detenciones. Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que los 10 imputados quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.