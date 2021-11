Caso Diamante: Johnny Araya pide a Concejo Municipal suspender pago de su salario

El alcalde de San José, Johnny Araya Monge, pidió que se suspenda el pago de su salario durante el periodo que dure la medida cautelar impuesta por el Juzgado Penal de Hacienda por la investigación del caso Diamante, la cual lo mantiene alejado de su cargo. Así se lo comunicó el jerarca al Concejo Municipal josefino por medio de una carta, pese a que reconoce que “encuentra varios vacíos legales” sobre la medida y dice estar convencido de “que el principio de inocencia debe prevalecer y ser respetado en todo el proceso judicial”.

Araya insistió en que él no es un subalterno del Concejo Municipal, pero que al conocer el oficio enviado por la Contraloría General de la República (CG) a varios ayuntamientos, prefiere no “exponer” a los regidores municipales que están de acuerdo en mantener su remuneración.

“El día de hoy (miércoles) he enviado un oficio al Concejo Municipal de San José en el que le solicito se tome el acuerdo de suspender el pago de mi salario mientras dure la suspensión que ha ordenado el Juzgado Penal (...). Conozco múltiple jurisprudencia que reafirma el carácter bifronte de los gobiernos locales en donde existen dos órganos de gobierno, uno colegiado que es el Concejo y otro unipersonal que es el alcalde, y no existe una relación de subordinación entre ellos, razón por la cual no se puede interpretar que el alcalde sea subordinado del Consejo Municipal.

“Sin embargo, he conocido un oficio que envió el día de ayer (martes) la Contraloría General de la República a todos los Concejos Municipales de las municipalidades a las que pertenecemos los alcaldes que estamos siendo investigados, que establece que la suspensión ordenada debe ser sin goce de salario. En este caso no es de ninguna manera mi intención exponer a los regidores municipales que solidariamente han querido mantenerme la remuneración y soy absolutamente respetuoso de lo ordenado por el ente controlador. Eso sí, sigo absolutamente convencido de mi inocencia y demostrarlo será la prioridad más importante que ahora tengo en mi vida”, aseguró Araya.

[ Es improcedente pagar salarios a alcaldes suspendidos por Caso Diamante, advierte Contraloría ]

Johnny Araya pidió al Concejo Municipal de San José que suspenda el pago de su salario por medida cautelar impuesta por el Juzgado Penal de Hacienda. (Alber Marín)

Noticia en desarrollo.