Caso de María Luisa Cedeño: Bodaan confirma discusión con Miranda la mañana después del crimen

El exdueño del Hotel La Mansion Inn e imputado por el crimen de María Luisa Cedeño, Harry Bodaan, confirmó que había discutido con el otro acusado Luis Carlos Miranda la mañana después del asesinato, tal y como lo señaló una testigo del juicio.

Bodaan declaró por cuarta vez este jueves ante los jueces del Tribunal Penal del Segundo Circuito Penal de San José, en Goicoechea.

El empresario estadounidense indicó que le preguntó a Miranda “qué pasó después de que él se había ido del apartamento (de Bodaan) a la medianoche, le pregunté ¿ustedes empezaron a tomar o qué? ¿Estaban robando cervezas? Él me dijo que no, yo me fui directo a mi cuarto, ese fue el intercambio que tuvimos, cuando él me explicó entonces yo me calmé”.

El 25 de noviembre, la exencargada de limpieza Dinia Guerrero había relatado que Bodaan y Miranda tuvieron una discusión en el departamento de Bodaan; sin embargo, detalló que el pleito ocurrió en inglés, por lo que ella no entendió de qué hablaban.

En su declaración anterior, Bodaan dijo que lo tenían en una celda con ratas y cucarachas. Foto: Yeryis Salas.

Además de Bodaan y Miranda, el tercer imputado es el bailarín Teodoro Herrera, quien trabajaba y vivía en el hotel en aquel momento. El hecho ocurrió el 20 de julio del 2020 en la habitación 3 del hotel, ubicado en Quepos de Puntarenas.

En línea con estas declaraciones, Lester Jiménez, exencargado de mantenimiento de La Mansion Inn, manifestó este miércoles que Bodaan estaba molesto porque Miranda seguía en su habitación cuando todos los empleados estaban en el lobby, una vez se había sabido del crimen. Miranda llevaba algunos días hospedado en el hotel porque estaba realizando trabajos de marketing junto con Bodaan.

“Se hizo una llamada telefónica a la habitación 7, donde estaba Luis Carlos, y él no quiso bajar al lobby, don Harry estaba enojado, dijo ‘¿qué pasa con él?’. Yo subí a golpearle la puerta, yo tuve que utilizar mi llave maestra y él estaba hablando por teléfono, la respuesta que me dio fue ‘dígale a don Harry que ya llego’”, había declarado Jiménez.

Después de que Miranda bajó, se sentó a la par de Bodaan y empezaron a conversar, agregó.

Esa misma noche quedó arrestado Herrera, pues los policías le observaron marcas de rasguños en el cuerpo. Cinco días después quedó detenido Miranda, quien se hospedaba en el hotel, y luego el empresario Bodaan.

Sobre estos últimos dos, el odontólogo forense indicó que sus dentaduras coincidían con tres mordiscos encontrados en el cuerpo de la víctima: la de Miranda coincidía con una marca en el seno izquierdo, mientras que la de Bodaan con lesiones en la mejilla derecha y el antebrazo derecho.

Testigo vio a Cedeño con otro hombre

La tarde de este jueves declaró también la testigo Pamela Fernández, quien estaba en la playa de Quepos el mismo fin de semana que la doctora Cedeño se hospedó en La Mansion Inn.

Ella indicó haber hablado con Cedeño sobre su mascota, Mafalda. En cierto momento, el novio de Fernández le tomó unas fotos en las cuales quedó Cedeño al fondo.

Según Fernández, ella observó a la doctora con otro hombre en la playa, más joven y de menor estatura. Esto podría coincidir con el relato de la testigo y exgerente de operaciones del hotel, Daniela Ceciliano, quien días atrás dijo a los jueces que ella vio a Cedeño entrar al restaurante junto a Miranda, mientras conversaban.

Fernández, quien finalizó su declaración este mismo jueves, aseguró que cuando se dio cuenta del asesinato, le entregó las fotos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para colaborar en las indagaciones sobre el crimen.

El viernes iniciará a testificar la recepcionista del hotel al momento de los hechos, identificada como Raquel, quien habría estado con Daniela Ceciliano cuando, después del asesinato, buscaron a Cedeño en la habitación número 3.