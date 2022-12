Bodaan comentó con asesor bancario que Cedeño tuvo fiesta que ‘se salió de control’, dijo testigo

El exdueño del Hotel La Mansion Inn e imputado por el crimen de María Luisa Cedeño, Harry Bodaan, habría dicho a funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR) que la anestesióloga tuvo una fiesta que se salió de control la noche del asesinato.

Así lo afirmó la testigo Daniela Ceciliano, exgerente de operaciones del hotel, este miércoles en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

Ella aseguró haber estado junto a Bodaan en la reunión con los ejecutivos bancarios, en el lobby del hotel ubicado en Quepos de Puntarenas. Aunque no precisó en qué fecha fue, la exgerente indicó que fue pocos días después del hecho, ocurrido el 20 de julio del 2020.

“Recuerdo una reunión que tuvimos en el lobby del hotel, en la recepción, con el banco. Esa reunión la tuve junto con don Harry y sé que él le mencionaba al banco que no sabia qué había pasado, que probablemente alguien más había entrado a la habitación y ella había tenido una fiesta en su habitación, y las cosas se habían salido de control”, relató Ceciliano, quien inició su testificación desde el lunes.

Hugo Navas, abogado de Bodaan, detalló a este medio que los asesores del BCR pidieron esa reunión tras darse a conocer el crimen de la doctora Cedeño. A ellos les preocupaba que el empresario estadounidense no pudiera pagar un fideicomiso de casi $1,5 millones que el hotel debía desde unos seis años antes.

Juicio María Luisa Cedeño Quesada. Foto: Adrián Galeano

Bodaan es uno de los tres acusados por los presuntos delitos de homicidio calificado y violación calificado, junto a Luis Carlos Miranda y Teodoro Herrera.

Consultada por la fiscala Grettel Rosales Hidalgo sobre si ella fue notificada de una fiesta, Ceciliano respondió que no, “pero la noche anterior tuve una notificación vía Facebook de un en vivo que se estaba haciendo en la página propiamente del hotel, donde se mostraba una fiesta en el apartamento de don Harry”.

Ceciliano declaró que observó a Teodoro Herrera, en aquel entonces empleado del hotel, tocando música en la fiesta, y al día siguiente el guarda le dijo a ella que Herrera andaba en los pasillos.

‘Bodaan dio la orden de que llamaran a Miranda’ Copiado!

El segundo testigo del día, también exempleado de La Mansion Inn, fue Lester Jiménez, quien era el encargado del mantenimiento del lugar.

La noche del crimen, cerca de la 1 a. m., Jiménez recibió una llamada de Christofer Castro, un trabajador del hotel, porque se había ido la luz y necesitaban ayuda. “Él me dijo: ‘venga al hotel, proque no hay luz y las clientes de la habitación 10 se quejaron porque no tienen luz’”, indicó a los jueces.

Jiménez le pidió a Castro que le hiciera una videollamada para enseñarle en qué posición debían ir los breakers, e incluso ya había pedido un taxi para moverse al hotel. Sin embargo, antes de llegar a la caja de breakers la electricidad regresó, y según Jiménez, Castro dijo haber visto a Miranda moviendo los interruptores una vez había vuelto la luz.

Miranda estaba hospedado en el hotel mientras realizaba trabajos de marketing junto a Bodaan.

Exempleada de La Mansion Inn: ‘Bodaan insistía en que agente del OIJ fuera a la habitación de Teodoro’

Tal y como ya lo había declarado Ceciliano el lunes, Jiménez fue quien la acompañó para abrir la puerta de la habitación 3 y encontrar el cuerpo de Cedeño abajo de las sábanas de la cama, así como sangre en el sitio, luego de que la exgerente y otra empleada observaran por el balcón que algo había pasado.

Después del hallazgo, los empleados se reunieron en el lobby. Jiménez manifestó que Bodaan estaba molesto porque Miranda seguía en su habitación.

“Se hizo una llamada telefonica a la habitación 7, donde estaba Luis Carlos, y él no quiso bajar al lobby, don Harry estaba enojado, dijo ‘¿que pasa con él?’. Yo subí a golpearle la puerta, yo tuve que utilizar mi llave maestra y él estaba hablando por teléfono, la respuesta que me dio fue ‘dígale a don Harry que ya llego’”.

Después de que Miranda bajó, se sentó a la par de Bodaan y empezaron a conversar, indicó Jiménez.

El exencargado de mantenimiento continuará su declaración la mañana de este jueves, cuando seguirá con el interrogatorio de la fiscala, y posteriormente las consultas de los abogados de la familia de Cedeño así como los defensores de los imputados.