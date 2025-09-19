Joven nicaragüense muere tras choque de motocicletas en Costanera Sur

Mairena fue llevado por Cruz Roja en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria donde falleció horas después (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un joven de 22 años, identificado como de apellido Mairena y de nacionalidad nicaragüense, murió la noche del jueves a raíz de un accidente de tránsito en la ruta 34 (Costanera Sur), frente al cementerio de Orotina.

Según confirmó la Oficina de Prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el percance ocurrió a eso de las 6:30 p. m. del jueves, cuando dos motocicletas colisionaron de manera frontal en ese sector.

Mairena fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, pero fue declarado fallecido a las 11:41 p.m.

Posteriormente, agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo en el centro médico y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El otro conductor involucrado en el choque también resultó herido, aunque no trascendió su condición.

El OIJ informó que el caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias que mediaron en el accidente.