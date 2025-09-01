Sucesos

Trágico accidente en Guatuso: motociclista y joven de 17 años murieron tras chocar contra caballo

Motociclista y menor perdieron la vida en accidente en inmediaciones del conocido parque recreativo Laberinto de Katira

Por Édgar Chinchilla y Juan Fernando Lara Salas
El hecho se registró pasadas las 6:30 p. m., en las inmediaciones del conocido parque recreativo Laberinto de Katira en Guatuso. Fotografía:
El hecho se registró pasadas las 6:30 p. m., en las inmediaciones del conocido parque recreativo Laberinto de Katira en Guatuso. Fotografía: (Édgar Chinchilla/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

