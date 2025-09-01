Trágico accidente en Guatuso: motociclista y joven de 17 años murieron tras chocar contra caballo

El hecho se registró pasadas las 6:30 p. m., en las inmediaciones del conocido parque recreativo Laberinto de Katira en Guatuso. Fotografía:

Un choque entre una motocicleta y un caballo, ocurrido la tarde de este domingo en Katira de Guatuso (Alajuela), cobró la vida de dos personas y dejó al animal muerto. El hecho se registró pasadas las 6:30 p. m., en las inmediaciones del conocido parque recreativo Laberinto de Katira en esa comunidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de la motocicleta, un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada, falleció en el sitio debido a la violencia del impacto.

Su acompañante, una joven de 17 años, fue trasladada de emergencia a una clínica local, pero perdió la vida minutos después de ser ingresada.

El caballo contra el que colisionaron murió en el sitio debido a las lesiones del violento impacto. En tanto, el jinete que lo guiaba fue llevado a un centro médico de la zona con heridas de diversa consideración.

Según versiones extraoficiales, en la localidad se realizaba una cabalgata al momento del accidente, lo que podría explicar la presencia del animal en la vía pública.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las circunstancias exactas de este trágico suceso.