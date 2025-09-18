Sucesos

Joven muere y mujer resulta herida de gravedad en balacera en San Francisco de Dos Ríos

Balacera en San Francisco de Dos Ríos dejó un joven fallecido y una mujer herida de gravedad, informó la Cruz Roja

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Un hombre murió y una mujer resultó herida tras ataque armado en San Francisco de Dos Ríos. Foto Facebook San Francisco de Dos Ríos.
Un hombre murió y una mujer resultó herida tras ataque armado en San Francisco de Dos Ríos. Foto Facebook San Francisco de Dos Ríos. (Facebook/Un hombre murió y una mujer resultó herida tras ataque armado en San Francisco de Dos Ríos. Foto Facebook San Francisco de Dos Ríos.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Balacera San Francisco de Dos RíosHeridos por arma de fuego San JoséCruz Roja Costarricense
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.