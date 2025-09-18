Joven muere y mujer resulta herida de gravedad en balacera en San Francisco de Dos Ríos

(Facebook/Un hombre murió y una mujer resultó herida tras ataque armado en San Francisco de Dos Ríos. Foto Facebook San Francisco de Dos Ríos.)

Un hombre murió y una mujer resultó herida tras ataque armado en San Francisco de Dos Ríos. Foto Facebook San Francisco de Dos Ríos.

Un joven de 22 años murió y una muchacha de 20 resultó gravemente herida por un ataque a balazos perpetrado este miércoles por la noche en San Francisco de Dos Ríos, en San José.

Según los primeros reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a las 10:50 p. m. cuando la pareja permanecía en un vehículo estacionado en la calle. En determinado momento, sujetos en una motocicleta llegaron y les dispararon indiscriminadamente.

Salas murió en el sitio producto de múltiples heridas de bala, mientras que Velásquez fue trasladada por la Cruz Roja al Hospital Calderón Guardia con tres disparos en abdomen.

La Cruz Roja informó que al operativo acudieron tanto una unidad de soporte básico como una unidad de soporte avanzado para la atención de la emergencia.

Las circunstancias del ataque no fueron detalladas, y ahora corresponderá a las autoridades judiciales y policiales investigar lo ocurrido.