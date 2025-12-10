Joven de 24 años fue acribillado en Desamparados de Alajuela

Cruz Roja movilizó una ambulancia a la escena donde un motociclista de 24 años murió tras recibir múltiples disparos en calle La Esperanza, en Desamparados de Alajuela. Fotografía:

Un joven de apellido Arias, de 24 años, murió la madrugada de este miércoles tras recibir múltiples disparos cuando viajaba en un vehículo en calle La Esperanza, cerca de la escuela de Desamparados de Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que el aviso ingresó alrededor de la 1:30 a. m. y que, al llegar al sitio, las unidades básica y avanzada encontraron al hombre sin signos vitales, con heridas de arma de fuego en la cabeza, pecho, abdomen, brazo e incluso la mano izquierda.

De acuerdo con la información preliminar, Arias se desplazaba en vía pública cuando, en apariencia, fue interceptado por al menos dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Uno de ellos descendió del vehículo y, en ese momento, la víctima detuvo su vehículo. Fue entonces cuando el atacante le disparó varias veces antes de huir junto con su cómplice.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela quedó a cargo del caso.

En la escena, los agentes realizaron la inspección ocular y levantaron indicios balísticos, los cuales fueron remitidos a los laboratorios forenses para su análisis. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

La investigación continúa para establecer el móvil del homicidio y dar con los sospechosos que escaparon tras el ataque.