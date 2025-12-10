Sucesos

Joven de 24 años fue acribillado en Desamparados de Alajuela

Hombre fue interceptado en vía pública por dos sujetos que le dispararon varias veces antes de huir

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Cruz Roja movilizó una ambulancia a la escena donde un motociclista de 24 años murió tras recibir múltiples disparos en calle La Esperanza, en Desamparados de Alajuela. Fotografía: (Sakchai Lalit/AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio en Desamparados AlajuelaAcribillado en AlajuelaBalacera Desamparados Alajuela
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.