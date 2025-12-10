Crímenes

Mujer asesinada en Matina es víctima colateral de ataque dirigido contra su pareja

Víctima colateral por ataque a balazos en Estrada de Matina contra su pareja, quien sobrevivió y quedó detenido

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Escena donde una mujer murió como víctima colateral de un ataque armado en La Estrada de Matina, Limón. Fuerza Pública y Cruz Roja aseguraron la escena del crimen. Fortografía:
Escena donde una mujer murió como víctima colateral de un ataque armado en Estrada de Matina, Limón. Fuerza Pública y Cruz Roja aseguraron la escena del crimen. Fortografía: (Reiner Montero/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

