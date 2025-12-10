Mujer asesinada en Matina es víctima colateral de ataque dirigido contra su pareja

Escena donde una mujer murió como víctima colateral de un ataque armado en Estrada de Matina, Limón. Fuerza Pública y Cruz Roja aseguraron la escena del crimen. Fortografía:

Una mujer murió la noche de este martes en Estrada de Matina (Limón), luego de sufrir heridas de arma de fuego durante un ataque dirigido, según fuentes policiales, contra su compañero sentimental.

El hecho ocurrió a unos 100 metros del parque de Estrada, confirmaron la Cruz Roja Costarricense y la Fuerza Pública.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, la mujer de 36 años y apellido Quesada yacía con al menos dos heridas de bala en la espalda y ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, los gatilleros buscaban asesinar al hombre que la acompañaba.

A él le propinaron varios impactos de bala; pese a la gravedad, sobrevivió y fue trasladado a un centro médico.

Fuentes policiales informaron de que, tras ser estabilizado, el hombre quedó bajo custodia policial porque tiene cuentas pendientes con la justicia. Las autoridades no detallaron de inmediato cuál era la causa de su detención.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedó a cargo del levantamiento del cuerpo y de la recolección de indicios para determinar el motivo del ataque, la cantidad exacta de lesiones y la ruta de escape utilizada.