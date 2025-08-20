Joven de 23 años muere baleado en Pavas

Oficiales de Fuerza Pública acordonaron desde la madrugada de este miércoles, punto donde ocurrió tiroteo. Fotografía:

Un joven identificado con el apellido Fallas, de 23 años, murió la noche de este martes luego de recibir múltiples disparos en el sector de Pavas, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El ataque ocurrió pasadas las 11 p. m., cuando la víctima conducía un automóvil en compañía de dos personas.

En ese momento, una motocicleta se acercó por el costado del conductor y uno de sus ocupantes disparó varias veces contra Fallas. Gravemente herido, el joven fue trasladado de emergencia a un centro médico pero, de ahí, luego fue remitido al Hospital San Juan de Dios, donde falleció poco después de su ingreso.

En la escena, frente a un parque de la localidad, los agentes judiciales recolectaron múltiples indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ indicó que el caso permanece en investigación con el fin de esclarecer lo sucedido, determinar el móvil del ataque y dar con los responsables, quienes huyeron en motocicleta tras el hecho.

LEA MÁS: Balacera deja un joven muerto y a su hermano herido