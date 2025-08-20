Balacera deja un joven muerto y a su hermano herido

La balacera se dio en una casa localizada en sector de Laurel de Corredores (Puntarenas), cerca de la frontera con Panamá (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Un joven de 20 años, identificado con el apellido Vega, murió la noche de este martes en Laurel de Corredores (Puntarenas) tras un ataque a balazos en el que también resultó herido su hermano de 23 años, de igual apellido, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este miércoles.

De acuerdo con la versión preliminar, los hermanos se desplazaban en motocicleta hacia su vivienda en esa zona cerca de la frontera con Panamá cuando, al parecer, fueron seguidos por al menos cinco sujetos que viajaban en dos motocicletas. Al llegar a la casa, los sospechosos comenzaron a disparar.

El OIJ detalló que en el sitio se habría producido un intercambio de disparos, ya que los ofendidos también portaban armas.

El joven de 20 años falleció en el lugar por múltiples heridas de proyectil, mientras que su hermano fue trasladado en condición delicada a un centro médico con una lesión en el abdomen.

En la escena, los agentes judiciales decomisaron dos armas de fuego, una escopeta y una pistola, además de dos motocicletas, que quedaron bajo custodia para determinar a quién pertenecían.

También se levantaron múltiples indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios judiciales para su análisis.

Los sospechosos lograron fugarse y las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.