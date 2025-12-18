Joven de 18 años muere baleado en Jacó, Garabito

Una unidad de la Cruz Roja atendió la emergencia por un herido de bala en Jacó, donde un joven de 18 años fue declarado sin signos vitales en el lugar (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un hombre de 18 años falleció la madrugada de este martes tras ser herido por arma de fuego en Jacó, cantón de Garabito, en Puntarenas, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue atendido a la 1:52 a. m., cuando una unidad básica de la benemérita acudió al sitio tras el reporte de una persona herida de bala.

De acuerdo con la información preliminar, el joven presentaba impactos de proyectil en el tórax y el abdomen. A la llegada del personal de emergencias, fue confirmado sin signos vitales en el lugar.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación correspondiente, con el fin de esclarecer las circunstancias del ataque.