Sucesos

Joven agredido brutalmente en un fiesta, murió tras casi dos meses internado

Joven de 22 años murió luego de ser golpeado por varias personas en una fiesta en San Ramón; sospechosos fueron detenidos en octubre

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Otros jóvenes detenidos por agresión de hombre de 22 años y apellido Monge ocurrida en setiembre en San Ramón. Fotografía:
Otros jóvenes detenidos, en octubre pasado, por la agresión de un hombre de 22 años y de apellido Monge, ocurrida en setiembre, en San Ramón. Foto: (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fallece joven San RamónAgresión en fiesta San RamónHomicidio San Ramón
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.