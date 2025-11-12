Joven agredido brutalmente en un fiesta, murió tras casi dos meses internado

Otros jóvenes detenidos, en octubre pasado, por la agresión de un hombre de 22 años y de apellido Monge, ocurrida en setiembre, en San Ramón. Foto:

Un joven de 22 años, identificado de apellido Monge, murió la tarde de este martes, en el Hospital México, luego de permanecer casi dos meses internado en condición crítica, tras ser agredido en una fiesta en San Ramón, de Alajuela.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de setiembre, alrededor de las 3 a. m., en una propiedad privada en San Pedro de San Ramón.

En el sitio se desarrollaba una actividad social a la que Monge asistió junto a varios conocidos.

En algún momento de la noche se produjo un altercado, y según la investigación, la víctima habría intervenido en medio de la discusión, lo que derivó en una agresión a golpes por parte de otros asistentes.

Gravemente herido, el joven fue trasladado al Hospital de San Ramón y, posteriormente, remitido al Hospital México, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos.

A pesar de los esfuerzos médicos, fue declarado fallecido este martes.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José se presentaron al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

En la imagen aparece uno de los sospechosos de la agresión detenido en octubre pasado. Foto: (OIJ/Cortesía)

El pasado 28 de octubre, investigadores del OIJ de San Ramón efectuaron cuatro allanamientos —tres en San Ramón y uno en Atenas— que culminaron con la detención de cinco personas sospechosas de participar en la brutal golpiza.

Los detenidos fueron cuatro hombres de apellidos Noguera (19 años), Arguedas (19), Morales (19) y Guevara (23), así como una mujer de apellido López (19).

En ese momento, todos fueron procesados por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Monge.

Tras su fallecimiento, el caso será reclasificado como homicidio, y la investigación continuará a cargo del OIJ de San Ramón para determinar las circunstancias exactas y los motivos de la agresión.