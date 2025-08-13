Johnny Araya sobre causa por tráfico de influencias: ‘Esto nunca debió haber ido a juicio’

El exalcalde Johnny Araya sostuvo que la solicitud que realizó en la Fiscalía estuvo apegada a derecho.

El exalcalde de San José, Johnny Araya, aseguró que la causa por supuesto tráfico de influencias “nunca debió haber ido a juicio”, luego de quedar absuelto junto al exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscala subrogante Berenice Smith, este miércoles en el Tribunal Penal de Goicoechea.

“Yo salgo con la frente en alto y lamentando que haya tenido que esperar nueve años para poder recibir la sentencia que merecía”, dijo Araya a la prensa luego recibir el veredicto.

El Tribunal concluyó que la acusación del Ministerio Público no describe ningún tipo de delito cuando Araya le pidió al entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, quitar su nombre de un expediente por enriquecimiento ilícito en el sistema informático, en el que el exalcalde aparecía como denunciado mas no como imputado.

Johnny Araya se refiere a su absolutoria en juicio por tráfico de influencias.

Araya sostuvo que la carta que él envió a la Fiscalía, en la que pedía que su nombre fuera retirado del expediente, siempre estuvo apegada a la derecho.

“Eso lo dije desde un principio; sin embargo, nos llevaron a dos juicios que le han costado al Estado, al Poder Judicial y a los contribuyentes, muchos millones de colones”, declaró.

“A mí se me ha hecho, y a mi familia, un daño irreparable, aun con esta sentencia, porque en nuestro país lamentablemente el principio constitucional de presunción de inocencia se revierte cuando pasan cosas como estas”, aseveró.

Este miércoles, el juez Franz Paniagua señaló contradicciones e inconsistencias en el testimonio de la principal testigo, la fiscala Natalia Rojas, quien afirmó recibir presiones de Gamboa para sacar el nombre de Araya de la causa.