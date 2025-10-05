Investigan por presunta corrupción agravada a alcalde que habría pedido eliminación de deuda de impuestos

El OIJ le quitó el teléfono al alcalde de Coto Brus, Rafael Ángel Navarro, como parte de una investigación por defraudación fiscal.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual investiga al alcalde de Coto Brus, Rafael Ángel Navarro Umaña, por los presuntos delitos de cohecho propio y corrupción agravada.

El 2 de octubre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le decomisó el teléfono celular a Navarro Umaña, bajo la hipótesis de que habría solicitado a un grupo sospechoso que se le cancelara o eliminara, de forma ilegal, una deuda fiscal con la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda.

El decomiso se efectuó dentro de una investigación contra personas dedicadas a eliminar deudas tributarias. Se trata del presunto delito de defraudación fiscal.

La causa se tramita bajo el expediente 23-028394-0042-PE.

Navarro Umaña es uno de los 14 alcaldes que dejaron sus partidos políticos para darle la adhesión al chavismo. Él se salió del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El alcalde se pasó al chavismo bajo el argumento de que con el oficialismo se siente fortalecido y dijo, en agosto pasado, que es amigo de Laura Fernández, desde hace mucho tiempo, quien precisamente lo visitó en la zona sur antes de oficializarse como candidata.

La gestión de la Policía Judicial la confirmó el director del OIJ, Randall Zúñiga. Dentro de las diligencias, se hicieron varios allanamientos en Moravia y Alajuelita, dirigidos por la Sección de Anticorrupción de la policía judicial.

En diciembre de 2023, se detuvo a una mujer que presuntamente se dedicaba a eliminar deudas tributarias en los sistemas del Ministerio de Hacienda. Dentro del mismo caso, el pasado jueves fueron detenidas por sospechas otras dos personas, de origen oriental: una mujer de apellido He, de 40 años, y un hombre de apellido Ng, de 48.

El OIJ confirmó que, en el caso de Rafael Ángel Navarro, no fue detenido, y se detalló que su teléfono celular fue decomisado en la vía pública, frente a la residencia del alcalde.

Además del teléfono del alcalde municipal, también se les decomisaron sus aparatos celulares a varios abogados y contadores, que presuntamente habrían contactado a los orientales para que les borraran sus deudas con Hacienda.

¿Qué es cohecho propio?

Según el Código Penal, el delito de cohecho propio lo comete el funcionario que reciba una dádiva o ventaja por hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto propio de sus deberes. Conlleva de tres a ocho años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de 10 a 15 años.

¿Qué es corrupción agravada?

En tanto, la corrupción agravada se comete, por ejemplo, cuando se ocasiona un perjuicio patrimonial grave a la Hacienda Pública, se deteriore la prestación de los servicios públicos o se produzca un daño a las personas usuarias de estos servicios.

La corrupción agravada eleva en un tercio la pena por el delito de cohecho propio.