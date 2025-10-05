Sucesos

Investigan por presunta corrupción agravada a alcalde que habría pedido eliminación de deuda de impuestos

Le decomisaron el celular

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
OIJ investigación defraudación fiscal
El OIJ le quitó el teléfono al alcalde de Coto Brus, Rafael Ángel Navarro, como parte de una investigación por defraudación fiscal. (Cortesía OIJ/Alcaldía Coto Brus/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alcalde de Coto BrusRafael Ángel Navarro UmañaOIJCohecho propioCorrupción agravada
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.