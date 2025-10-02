Política

Alcalde que se pasó al chavismo habría pedido a grupo que le borraran deudas tributarias; OIJ le decomisa el teléfono

Director del OIJ explicó que se detuvo a dos orientales, que figuran como intermediarios, y se decomisaron celulares y equipo a abogados, notarios y el alcalde de Coto Brus.

Por Aarón Sequeira
OIJ investigación defraudación fiscal
El OIJ también detuvo a dos orientales, un hombre de 48 años y una mujer de 40, sospechosos de ser intermediarios en el caso por defraudación fiscal. (Cortesía OIJ/Alcaldía Coto Brus/La Nación)







