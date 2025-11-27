Sucesos

OIJ identifica al hombre que falleció en balacera tras irrumpir en casa propiedad de hija de Pecho de Rata

Según información policial, el hombre al parecer formaba parte de una de las estructuras criminales más conocidas de Limón.

Por Christian Montero
Un sujeto conocido con alias Periquito habría participado en el intento de secuestro de la hija del extraditable Pecho de Rata.
Un sujeto conocido como Periquito habría participado en el intento de robo en una casa propiedad de la hija del extraditable Pecho de Rata. (Foto:/Foto: cortesía)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

