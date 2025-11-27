OIJ identifica al hombre que falleció en balacera tras irrumpir en casa propiedad de hija de Pecho de Rata

Un sujeto conocido como Periquito habría participado en el intento de robo en una casa propiedad de la hija del extraditable Pecho de Rata.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que falleció, en un enfrentamiento armado, tras irrumpir en una casa propiedad de la hija del extraditable Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, en Cahuita, Limón, la madrugada de este jueves.

Aunque en un principio, se manejó la hipótesis de un secuestro, ahora la Policía Judicial apunta a que todo se trató de un intento de robo.

De la información de la Policía, una vecina se percató de que varios sujetos habían ingresado al inmueble que la hija de Pecho de Rata ofrece en alquiler mediante la aplicación Airbn, por lo que le avisó a la mujer de apellidos López Tyndall, de 30 años, quien se desplazó al lugar con el esposo.

Al llegar al sitio, el marido de López Tyndall enfrentó a los hombres con el resultado del fallecimiento de uno y la detención de otro.

Según el Organismo de Investigación Judicial, el fallecido era un joven de 20 años identificado como Cristopher Yahir Rodríguez Caravaca, alias Periquito, quien recibió dos impactos de bala en el pecho y uno en el glúteo. Murió en una zona montañosa cerca de la vivienda a la que había ingresado junto a un sujeto de apellido Duarte.

Según información policial, el fallecido sería miembro de una de las estructuras criminales más conocidas de la provincia de Limón.

El hecho ocurrió a eso de las 2:49 a. m. de este jueves en las cercanías del Lavacar Bruce, contiguo a la Soda Barahona’s, en Cahuita de Talamanca.

Duarte fue detenido por la Fuerza Pública minutos después cerca de la vivienda; le decomisaron un fusil AR-15 y un pasamontañas, informó la Policía Judicial.

Alias Periquito, de acuerdo información policial, al parecer era miembro de la banda conocida como el Secreto, radicada en Río Banano de Matama y cuyo líder es un sujeto de apellidos Gamboa Quesada, alias Gato o Yorsh, quien tomó control de la organización tras la captura en Países Bajos, en el 2020, de Walter Eduards Solís, alias Walta o Walí.