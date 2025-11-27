Sucesos

Ataque contra hija de alias ‘Pecho de Rata’ desata balacera y amplio operativo policial en Cahuita

Aparente intento de secuestro de hija de alias ‘Pecho de Rata’ dejó un sospechoso fallecido y armas decomisadas en una zona montañosa

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Efectivos del OIJ atienden un aparente intento de secuestro en Cahuita, Limón, a madrugada del jueves 27 de noviembre, 2025.
Efectivos del OIJ atendieron un aparente intento de secuestro en Cahuita contra la hija de alias "pecho de Rata", la madrugada del jueves 27 de noviembre, 2025. (Reiner Montero/Reiner Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hija de Pecho de RataCahuitaIntento de secuestro CahuitaPecho de RataKishna López Tindal
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.