Ataque contra hija de alias ‘Pecho de Rata’ desata balacera y amplio operativo policial en Cahuita

Efectivos del OIJ atendieron un aparente intento de secuestro en Cahuita contra la hija de alias "pecho de Rata", la madrugada del jueves 27 de noviembre, 2025.

Un presunto intento de secuestro contra la hija del extraditable Edwin López Vega, conocido como Pecho Rata, desencadenó una balacera y un amplio operativo policial durante la madrugada de este jueves en Cahuita, Limón.

Fuentes policiales confirmaron que el incidente fue reportado a las 2:49 a. m. de este jueves en las cercanías del Lavacar Bruce, contiguo a la Soda Barahonas. En la escena, murió un hombre de unos 25 años quien tenía cubierta la cabeza con un pasamontañas.

Según los oficiales en el sitio, varios sujetos encapuchados y armados —en apariencia con fusiles AK-47— llegaron al lugar con la intención de ingresar a una vivienda. Minutos después se reportaron más detonaciones en la casa de la hija de López, identificada como Kishna Aneika López Tyndall de 30 años.

La Policía desplazó unidades desde Shiroles, Bribrí, Valle de la Estrella y Matama para atender la emergencia, mientras los vecinos alertaban sobre la presencia de hombres encapuchados en la zona.

Al arribar, los oficiales confirmaron que se trataba de un aparente intento de secuestro.

De acuerdo con las fuentes policiales, al llegar a su vivienda tras recibir alerta de movimiento por cámaras de seguridad, el esposo de López Tindal se topó de frente con cuatro sujetos encapuchados.

En ese momento, presuntamente intervino con arma de fuego y fue cuando se produjo un intercambio de disparos, tras el cual los sospechosos huyeron hacia un sector montañoso cercano.

Las autoridades iniciaron un rastreo debido a la complejidad del terreno.

En la escena se localizaron dos casquillos calibre 9 mm y un vehículo con matrícula GTW-005, el cual presentaba un impacto en la tapa.

Durante la búsqueda, en la parte posterior de la vivienda —a unos 70 metros ladera arriba— los oficiales ubicaron una escalera, un arma tipo R-15, un arma corta y a un hombre con pasamontañas, quien falleció en el sitio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Talamanca fue informado inicialmente del incidente, pero tras confirmarse la presencia de un cuerpo, el caso pasó al OIJ de Limón por orden del comisionado Manuel Salas.

Para reforzar la seguridad, se desplazaron agentes del Grupo GAO, personal de la Fuerza de Tarea y varias unidades adicionales, incluido el recurso policial de Liverpool, que permanece en el área ante cualquier situación adicional.

Fuentes policiales indicaron que se presume que más sospechosos podrían permanecer ocultos en la zona montañosa, por lo que el rastreo continúa este jueves.