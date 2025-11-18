Incopesca suspende con goce salarial a funcionario presuntamente vinculado con cartel del Caribe Sur

Incopesca suspende con goce de salario a funcionario vinculado con cartel del Caribe Sur.

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) suspendió con goce salarial al funcionario Greymer Ramos Loría, jefe de la Sección de Combustibles de Huetar Caribe de la institución, quien habría tenido vínculos con el cartel del Caribe Sur, una organización delictiva que, en apariencia, se dedicaba al tráfico de cocaína.

“El Presidente Ejecutivo del Incopesca (Nelson Peña Navarro) instruyó un órgano director de carácter sancionatorio para determinar la verdad real de los hechos respecto a las razones administrativas del Señor Greymer Ramos”, afirmó el Instituto a este medio.

Como medida cautelar, el órgano director estableció una suspensión de dos meses al funcionario.

El cartel fue desarticulado con la ejecución de 67 allanamientos en cinco provincias el pasado 4 de noviembre, los cuales culminaron con tres decenas de personas detenidas. Solo 11 permanecen en fuga.

La organización era presuntamente liderada por los extraditables Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y Jordie, alias Noni.

Ramos sería una de las personas de confianza de Anita McDonald, la abogada, exdirectiva de Incopesca y suegra de Shock, detenida durante los operativos. Así lo consigna el expediente del Caso Traición, que se tramita en la causa 21-030208-0042-PE.

De acuerdo con el legajo, entre los delitos que se le imputan está el incumplimiento de deberes, ya que, en apariencia Ramos, en calidad de funcionario público, le facilitaba a la organización criminal el trámite que deben cumplir las embarcaciones, según lo establece la normativa.

La investigación detalla que a las 2:43 p. m. del 20 de enero anterior, Ramos habló con McDonald para asesorarla sobre cómo debía presentar ciertos documentos para que le aprobaran un trámite que estaba gestionando.

“De la llamada se denota una afinidad con Anita para que concretaran sus intereses, los cuales deben ir de la mano con embarcaciones que forman parte del grupo criminal, para poder ejecutar sus actividades delictivas de una manera un poco más desapercibida”, señala el legajo.

Ese mismo día, cuatro horas después, volvieron a hablar sobre el asunto de las embarcaciones, llamada en la que McDonald dijo: “es que hay que hacer las cosas bien, porque diay usted nos puede ayudar a nosotros, pero puede perder su trabajo, yo le explico a ellos”.

Ramos también habría mantenido conversaciones con dos de los detenidos, de apellidos Rodríguez Reyes, alias Chira Viejo y su padre de Rodríguez Morales, alias Chira, ambos ligados con el cartel.

El 30 de abril, Ramos avisó a McDonald que la agrupación podía seguir utilizando un navío que tenía una anotación en el Registro Nacional de la Propiedad, a raíz del arresto del presunto cabecilla, alias Shock, a finales del 2024, en un aeropuerto en Londres.

Según el expediente, Ramos consideraba que, a pesar de la anotación, la embarcación se podía usar mientras no fuera secuestrada por las autoridades.