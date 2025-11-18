Sucesos

Incopesca suspende con goce salarial a funcionario presuntamente vinculado con cartel del Caribe Sur

La organización criminal fue descrita por las autoridades como el primer cartel de drogas hallado en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Barcos pesqueros atracados en el puerto de Puntarenas, beneficiados por subsidios fiscales para combustible en Costa Rica.
Incopesca suspende con goce de salario a funcionario vinculado con cartel del Caribe Sur. (John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IncopescaCartel del Caribe SurAnita McDonaldMinisterio Público
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.