Incendio frente a la plaza de Pejibaye afecta dos viviendas y cuatro locales

Bomberos atendió el incendio poco antes de las 7 a. m. de este sábado.

Poco antes de las 7 a. m., las llamas comenzaron a consumir una vivienda situada en la segunda planta de un edificio comercial, frente a la plaza de deportes, en Pejibaye de Jiménez, en Cartago.

A la llegada de cinco unidades de Bomberos, la casa estaba envuelta en llamas y vecinos, propietarios y colaboradores ya habían sacado gran cantidad de mercadería del Supermercado Maraya, ubicado justo debajo de la casa afectada.

Incendio consume la segunda planta de un comercio en Pejibaye de Jiménez, Cartago.

Frank García Cambronero, uno de los bomberos que atendió la emergencia, estimó los daños en aproximadamente 300 metros cuadrados. El fuego afectó, en total, dos viviendas, una licorera, un pequeño hostal, parte del supermercado y una soda.

Durante la atención del incidente, no se reportaron personas heridas. En una vivienda parcialmente no había nadie porque la familia se encontraba de vacaciones.

Incendio reciente

La tarde del viernes, el Cuerpo de Bomberos atendió otro incendio en varias viviendas en San Felipe, en el cantón de Alajuelita, San José. La alerta ingresó a las 8:52 a. m. y los daños se estimaron también en aproximadamente 300 metros cuadrados.

A la escena acudieron cuatro unidades extintoras y tres unidades de rescate avanzado.

Luis Chaves, jefe de batallón, explicó que el bloque de estructuras donde se ubican las casas afectadas mide 8.000 metros cuadrados. La rápida respuesta de los Bomberos evitó que el fuego se expandiera hacia el resto de las viviendas.

Chaves hizo un llamado para instalar detectores de humo, tener a mano extintores, colocar las llaves de la casa en un sitio de fácil alcance y contar con un plan de emergencia.