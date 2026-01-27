Incendio consume vivienda y afecta iglesia en Ciudad Quesada; Bomberos atiende tres incendios más

A las 10:30 a. m. de este martes, un incendio comenzó a consumir una vivienda frente a las instalaciones de la Policía de Tránsito, en barrio San Martín, en Ciudad Quesada de San Carlos.

Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura y en cuestión de minutos alcanzaron el techo de una iglesia evangélica que opera justo al lado.

La emergencia fue atendida por las Estaciones de Ciudad Quesada y Aguas Zarcas con dos unidades extintoras y una unidad de ataque rápido. Mientras el fuego avanzaba, bomberos tuvieron que golpear algunos vehículos que obstruían el paso para llegar al sitio.

En apariencia, se trata de una estructura conformada, al menos en su fachada y techo, por latas de zinc.

Aunque las llamas se concentraron en la vivienda, el fuego alcanzó un sector del techo de la iglesia. Algunos feligreses ayudaron a sacar instrumentos, sillas y ropa, al tiempo que un denso humo comenzó a colarse por la estructura.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas.

Tres incendios más

Durante la mañana de este martes, Bomberos atendió tres incendios más en distintas localidades del país.

El primero ocurrió a las 9:45 de la mañana en Ojo de Agua, Siquirres, Limón. En esta ocasión, las llamas consumieron, en su totalidad, una estructura de 42 metros cuadrados. Producto del siniestro, la Cruz Roja Costarricense atendió a un adulto mayor con quemaduras en su cuerpo.

Dos unidades extintoras de la Estación de Siquirres acudieron al sitio.

El segundo incendio se registró a las 10:18 a. m. en San Antonio de Belén, en Heredia. La Estación de Belén respondió con dos unidades extintoras para controlar un principio de incendio dentro de una estructura de 80 metros cuadrados.

Otro reporte ingresó a las 11:34 a. m. cuando vecinos reportaron el incendio en una vivienda de 60 metros cuadrados en el cantón de Corredores, en Puntarenas.

A las 11:39 a. m. Bomberos informó que dos unidades extintoras estaban en ruta para atender las llamas.

Colaboró en esta información el corresponsal Edgar Chinchilla.