Incendio consume la mitad de una vivienda en Pavas

El Cuerpo de Bomberos atendió la tarde de este jueves un incendio en una vivienda ubicada en Lomas de Pavas.

El reporte ingresó a las 2:27 p.m. Las llamas afectaron aproximadamente la mitad de la vivienda, que tiene un área total cercana a los 60 metros cuadrados. Además, el humo provocó daños en casi toda la estructura.

No se reportaron personas heridas. La emergencia fue atendida por tres unidades del Cuerpo de Bomberos.

Este miércoles 17 de diciembre tres niñas y su cuidadora, una joven de 22 años, murieron tras el siniestro que arrasó una vivienda y una ebanistería en Quesada Durán. Hoy se confirmó una nueva víctima en otro incendio en el centro de Alajuela.

Esta sería la víctima número 26 de incendios durante este año, el segundo más mortal desde el 2018 cuando se registraron 31 decesos.