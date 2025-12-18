Bomberos confirma otro fallecimiento por incendio

Apenas un día después del mortal incendio que cobró la vida de tres niñas y una adulta en Quesada Durán, Zapote, otra emergencia por fuego dejó a un adulto fallecido en el centro de Alajuela.

La emergencia se registró poco antes del mediodía en un local de venta de comida para llevar que se ubica 50 metros al oeste de la casa de quien fue el empresario Fernando Chavarría Ardón, conocido como Pollo Macho.

La identidad de la persona que murió tras el siniestro se desconoce por ahora, Bomberos solo informó que se trata de un adulto, al parecer un joven de 23 años.

El periodista y cuentacuentos Rodolfo González es vecino de la zona y según contó a este medio, durante la mañana vio salir un humo del negocio de comidas. “Era un humo con un olor bastante aceitoso. Cuando llegué a la esquina vi a los vecinos tratando de apagar con los extinguidores y fui a llamar a los bomberos y a los bomberos les tocó rescatar al muchacho”.

Guadalupe Brenes, quien vive contiguo al local comercial, contó que estaba en su casa con una hija al momento de la emergencia, cuando escucharon un estruendo. “Se oyó una explosión muy grande, entonces salimos y se veían unas llamas terribles, entonces mi hija sacó un extintor, y el muchacho del local de la esquina también tenía un extintor, pero ya los vecinos habían llamado al 911″.

Según la testigo, un motociclista dijo que conocía al joven que estaba en el local y que trabaja cuidando carros en el parqueo de un banco privado.

El director de Bomberos, Héctor Chaves, explicó que atendieron un conato de incendio en un restaurante y que el fallecido sufrió lesiones producto del fuego que se generó en un freidor.

Esta sería la víctima número 26 de incendios durante este año, el segundo más mortal desde el 2018 cuando se registraron 31 decesos. Este miércoles tres niñas y su cuidadora, una joven de 22 años murieron tras el siniestro que arrasó una vivienda y una ebanistería en Quesada Durán.

“Hacemos un llamado a toda la población para no escatimar en prevención, usar detectores, tener una segunda salida y sobre todo, no confiarse porque todos somos vulnerables y estamos expuestos”, reflexionó Chaves.