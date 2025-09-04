Sucesos

Incapacidad prolongada de imputado posterga juicio por presunta estafa a Caprede

Debate se iba a realizar entre enero y febrero pasados, pero debió ser pospuesto por dos años

Por Yeryis Salas
Caprede enfrentó graves problemas financieros por malos negocios de factoreo. (Rafael Pacheco Granados)







