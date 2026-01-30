Sucesos

Imponen prisión preventiva a sospechoso de femicidio en San Carlos

Niña de cinco años, hija de la víctima, presenció el ataque.

Por Christian Montero
Adriana Abarca, de 24 años, fue asesinada a puñaladas este 29 de enero en San Carlos. El sospechoso es su pareja sentimental.
Adriana Abarca, de 24 años, fue asesinada a puñaladas este 29 de enero en San Carlos. El sospechoso es su pareja sentimental.







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

