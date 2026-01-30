Imponen prisión preventiva a sospechoso de femicidio en San Carlos

Adriana Abarca, de 24 años, fue asesinada a puñaladas este 29 de enero en San Carlos. El sospechoso es su pareja sentimental.

El Juzgado Penal de San Carlos impuso prisión preventiva al sospechoso de asesinar a la joven madre Adriana Abarca González, de 24 años, quien fue atacada con un arma blanca la madrugada de este jueves en Ciudad Quesada, San Carlos.

La medida cautelar contra Yaron Jafet Marín García rige durante un año, mientras se avanza con la pesquisa a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía local.

Fuentes judiciales confirmaron que Marín García, de 26 años, tiene antecedentes por venta drogas y que salió de prisión el 27 de noviembre pasado, en donde estuvo recluido por ese delito.

El femicidio, que es el tercero que ocurre en lo que va de enero, fue reportado a la policía a eso de las 04:30 a. m. en calle Rodríguez del barrio Lourdes, ubicado en la cabecera de ese cantón alajuelense.

Un cuñado de Adriana, quien pidió mantener su identidad protegida, relató que estaba durmiendo con su esposa y sus hijos cuando escuchó gritos que provenían de la vivienda de la ofendida.

“Yo lo que escuché fue que la muchacha gritó: ‘Él tiene un cuchillo, él tiene un cuchillo’ y gritaba. Entonces yo me levanté a ver qué era el asunto”, contó.

Minutos después fue ubicado el cuerpo de la víctima, madre de una niña de cinco años, quien presenció el brutal ataque. La menor quedó bajo resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), informó esa institución.

Según explicó Rándall Picado, jefe de la Fuerza Pública en San Carlos, la niña es hija de la mujer asesinada; sin embargo, el padre biológico no es el sujeto detenido.

Picado detalló que la pareja es vecina de Alajuelita, pero habían llegado hace pocos días a San Carlos, aparentemente de paseo, para visitar a la hermana del sospechoso.