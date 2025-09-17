Homicidio en San José: hombre muere baleado tras atacar con un tubo a dueño de hotel

Oficiales de Fuerza Pública aseguraron la escena donde murió un hombre de varios disparos la madrugada de este 17 de setiembre en San José. Fotografía:

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga las circunstancias de un homicidio ocurrido la madrugada de este miércoles en un hotel en desuso situado en la Avenida Central en San José.

El hombre fallecido recibió varios disparos después de que, según la versión preliminar, atacó con tubo al propietario del local, quien repelió el ataque con un arma de fuego.

De acuerdo con el OIJ, los hechos sucedieron alrededor de la 3 a.m. en el centro de San José, entre las Avenidas 3 y 5 y la Calle 0, dentro de un hotel fuera de servicio.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, presentaba múltiples heridas de bala: en una pantorrilla, el cuello y el tórax.

Según la información preliminar recabada por los agentes judiciales, el propietario del hotel, un hombre de origen asiático, se presentó en el lugar después de que una alarma instalada en la propiedad se activara.

Al ingresar, se encontró con un hombre, quien aparentemente estaba causando destrozos en el sitio.

La versión indica que el dueño le pidió al intruso que se retirara, pero este respondió atacándolo con un tubo.

El propietario fue golpeado en varias ocasiones y, aparentemente en un acto de defensa, utilizó un arma de fuego para dispararle al agresor, quien murió en el lugar.

Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo del hombre, quien sería un indigente de la zona y lo remitieron a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El propietario del hotel, por su parte, se trasladó por sus propios medios a un centro médico en San José, donde recibió atención por las heridas que sufrió.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias del suceso.