Homicidio en Sagrada Familia: motociclistas con cascos negros dispararon contra hombre en vía pública

Luego de la intervención de Cruz Roja, agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron indicios en la escena del homicidio ocurrido la noche del jueves en Sagrada Familia, Hatillo. (Cruz Roja)

Un hombre de 31 años, de apellido Guevara Marín y de nacionalidad nicaragüense, fue asesinado la noche de este domingo en el sector de Sagrada Familia, en Hatillo tras recibir múltiples impactos de bala en la espalda.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 8:46 p. m. y despachó una unidad avanzada al sitio.

Al llegar, los paramédicos ubicaron al paciente con heridas por arma de fuego en la espalda y lo declararon sin signos vitales en la escena. La víctima era conocida con el alias “Chino” y tenía el cuerpo lleno de tatuajes.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba en la vía pública cuando, aparentemente, dos hombres en una motocicleta, que portaban cascos negros, se acercaron y le dispararon en varias ocasiones, impactándolo al menos una vez.

Los sospechosos huyeron del lugar tras el ataque y el ofendido falleció en el sitio.

El OIJ indicó que el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.