Hombres que transportaban droga intentaron sobornar oficiales; esto fue lo que pasó

Unos oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a dos hombres en La Julieta, en Parrita, Puntarenas, luego de sorprenderlos transportando droga y una fuerte suma de dinero en efectivo.

Según reportaron las autoridades, los individuos de apellidos Ledezma y Vega, quienes tienen antecedentes judiciales, se desplazaban en un vehículo sin placas que llamó la atención por su alta velocidad.

Al ser interceptados, los sospechosos presuntamente intentaron sobornar a los oficiales con ¢2 millones para evitar su detención, admitiendo que llevaban algo ilícito dentro del automotor.

Durante la inspección, los policías hallaron 2 kilogramos de cocaína y ¢3,6 millones en efectivo.

De acuerdo con las autoridades los hombres fueron aprehendidos y el caso quedó a la orden de las autoridades judiciales competentes.