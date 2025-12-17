Sucesos

Hombre se llevó a su exnovia a un callejón y la agredió sexualmente

Sujeto fue condenado a 24 años de cárcel en los Tribunales de Heredia

Por Yeryis Salas
El Tribunal Penal de Heredia lo declaró culpable de privación de libertad y violación.







Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

