Hombre se llevó a su exnovia a un callejón y la agredió sexualmente

El Tribunal Penal de Heredia lo declaró culpable de privación de libertad y violación.

Un hombre obligó a su exnovia a abordar su motocicleta, la llevó a un callejón y la agredió sexualmente, hechos por los que fue condenado a 24 años de cárcel, este miércoles en el Tribunal Penal de Heredia.

El sujeto, de apellidos Canales Díaz, fue declarado culpable de los delitos de privación de libertad y violación.

El Ministerio Público detalló que Canales y la víctima tuvieron una relación en el 2017, la cual terminó, pero ellos siguieron en contacto.

El 25 de agosto del 2019 tuvieron una discusión, pues el hombre supo que la ofendida había estado ese día con un amigo.

En la noche, Canales llegó a la casa de ella y la llevó en moto a un callejón en San José de la Montaña, en Barva de Heredia, donde la privó de libertad, la golpeó y cometió la violación, según comprobó la Fiscalía en el juicio.

El 4 de diciembre pasado, el Tribunal Penal de Heredia también sentenció a prisión a un hombre de apellidos Batres Jiménez, quien violó a su hijastra por al menos cuatro años, cuando ella tenía entre 10 y 13 años.

La Fiscalía de San Joaquín de Flores demostró que los hechos ocurrieron entre el 2013 y el 2016, en Mercedes Sur y Santa Bárbara. Para esa época, detalla la acusación, el imputado era el padrastro de la víctima y se aprovechó de la cercanía con ella para cometer las agresiones sexuales.

Según acreditó el Ministerio Público, el hombre amenazaba a la niña con hacerle daño a su mamá para que guardara silencio sobre los hechos.

Ahora, Batres deberá purgar 29 años en la cárcel y, mientras la sentencia queda en firme, permanecerá en prisión preventiva.