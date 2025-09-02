Hombre no identificado fue asesinado a puñaladas en Alajuelita

OIJ investiga homicidio por arma blanca de hombre hallado en vía pública en Concepción de Alajuelita (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan el homicidio de un hombre que aún no ha sido identificado, ocurrido la madrugada de este martes en Concepción de Alajuelita.

De acuerdo con el reporte del OIJ, el hecho se registró a eso de las 2:20 a. m., cuando oficiales de la policía administrativa que patrullaban la zona observaron a un hombre tendido en la acera.

Al acercarse, notaron que presentaba varias heridas y de inmediato solicitaron la presencia de la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos lo declararon fallecido en el sitio.

El cuerpo presentaba tres heridas de arma blanca en la escápula izquierda, una en la axila izquierda y otra en la garganta, según el informe preliminar.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas en la escena.

El caso fue remitido a la Sección de Homicidios para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del crimen, así como dar con los responsables.