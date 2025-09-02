Dos hombres son asesinados a balazos en Parrita

Dos sujetos fueron asesinados a balazos en Playón Sur de Parrita, en Puntarenas, la noche de este lunes.
La Cruz Roja informó cerca de las 8:30 p. m. que fue alertada de una emergencia frente al cementerio de la localidad. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a los dos hombres con múltiples heridas de arma de fuego.
La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que recolectará indicios para averiguar las circunstancias del crimen e intentar identificar a los sospechosos.
LEA MÁS: Violencia sin freno: Costa Rica amaneció con cuatro homicidios en San José, Limón y Puntarenas