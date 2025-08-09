Sucesos

Hombre murió acribillado dentro de vehículo en Corredores

OIJ investiga el ataque perpetrado por dos sujetos en motocicleta contra víctima de 32 años

Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Víctima fue identificada de apellido Oivares y 32 años. Imagen de carácter ilustrativo. Foto: Archivo (IStock)







La CuestaCorredoresBalaceraOIJhomicidioHombre baleado, asesinato, crimen, violencia armada, investigación judicial
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

