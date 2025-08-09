Hombre murió acribillado dentro de vehículo en Corredores

Víctima fue identificada de apellido Oivares y 32 años. Imagen de carácter ilustrativo. Foto: Archivo

Un hombre de 32 años, de apellido Olivares, murió la noche de este viernes luego de recibir varios disparos mientras permanecía dentro de un vehículo estacionado en vía pública, en La Cuesta, Corredores (Puntarenas).

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió cerca de las 9:34 p. m., cuando presuntamente dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron al automotor y, por razones que se investigan, uno de ellos habría sacado un arma de fuego y disparado en múltiples ocasiones contra la víctima.

Los agresores huyeron del lugar inmediatamente después del ataque.

Olivares falleció en el sitio y su cuerpo fue levantado por agentes judiciales, quienes iniciaron la recolección de indicios y la toma de declaraciones para esclarecer el hecho.

El caso continúa en investigación para determinar el móvil y dar con los responsables.