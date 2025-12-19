Hombre muere tras ser apuñalado por la espalda en Palmar Sur

Un hombre de apellido Obando, de 41 años, fue asesinado la tarde de este jueves en Palmar Sur de Osa, Puntarenas, tras ser apuñalado por la espalda.

El hecho ocurrió en vía pública y fue reportado a la 1:38 p. m., cuando la víctima fue atacada mientras se encontraba conversando con otra persona, según la versión preliminar que reportó este viernes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Por este caso, la Policía Judicial detuvo a un sujeto de apellido Hidalgo, de 33 años, como sospechoso del homicidio.

Otro crimen se registró la noche del jueves, cerca de las 8:15 p. m. en la ciudadela 15 de Setiembre de Hatillo, San José.

La víctima fue un hombre de apellido Arce, de 40 años, quien se desplazaba en un vehículo cuando dos sujetos que viajaban en motocicleta le dispararon y lo asesinaron en el sitio.

En la escena del crimen se recolectaron indicios balísticos para la investigación. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Este es el segundo homicidio ocurrido esta semana en la ciudadela 15 de Setiembre. La tarde del lunes, una violenta balacera dejó una persona fallecida y dos heridas.

La víctima mortal fue un hombre de apellidos Brenes Salazar, de 21 años, quien fue trasladado en condición grave al Hospital San Juan de Dios, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. El muchacho registraba tres informes policiales por tenencia de droga y se le vinculaba con una de las organizaciones criminales más peligrosas de la zona.

Según datos del OIJ, Costa Rica acumula al menos 836 homicidios en este 2025.