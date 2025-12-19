Balacera deja un hombre muerto frente a conocido condominio en Hatillo

La Cruz Roja Costarricense informó de que hombre fallecido asesinado la noche de este jueves, como consecuencia de una balacera ocurrida frente a un condominio ubicado junto a la carretera de Circunvalación, entre Hatillo y Paso Ancho, en San José.

Los hechos se registraron frente al condominio Eco Bambú Urbano. El reporte ingresó a las 7:34 p.m. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el hombre, de aproximadamente 40 años, ya había fallecido.

Por el momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos. Oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en el sitio realizando las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Debido al operativo, el ingreso y la salida del condominio se mantiene limitado.