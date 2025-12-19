Sucesos

Balacera deja un hombre muerto frente a conocido condominio en Hatillo

El reporte ingresó a la Cruz Roja a las 7:34 p. m.

Por Sebastián Sánchez
Allanamientos en Guápiles
El OIJ realiza el levantamiento del cuerpo. (Foto con fines ilustrativos/Archivo). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

