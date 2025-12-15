Violenta balacera en Hatillo deja un joven fallecido y dos heridos graves

Una violenta balacera ocurrida la tarde de este lunes en la ciudadela 15 de Setiembre, en Hatillo, dejó una persona fallecida y dos heridas, confirmó una fuente policial.

La víctima mortal es un hombre de apellidos Brenes Salazar, de 21 años, quien fue trasladado en condición grave al Hospital San Juan de Dios, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. El muchacho registraba tres informes policiales por tenencia de droga y se le vinculaba con una de las organizaciones criminales más peligrosas de la zona.

Los heridos son Mora Romero, de 27 años, y Chinchilla Barbosa, de 54 años, este último en estado crítico. Ambos recibieron atención médica inicialmente en la clínica Solón Núñez y luego trasladados al Hospital San Juan de Dios.

Tanto en la clínica, como en el hospital hubo presencia de cuerpos policiales ante el riesgo de un eventual ataque armado contra los sobrevivientes.

De acuerdo con las autoridades, el ataque estaría relacionado con disputas territoriales en una localidad de dominio de Los Lara. El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

Según las últimas estadísticas policiales, el país registra 832 homicidios, cinco más con respecto al mismo periodo del año anterior. San José es la provincia que encabeza la fatídica cifra con 281 crímenes de este tipo.

Prácticamente siete de cada 10 asesinatos ocurren por ajustes de cuentas.