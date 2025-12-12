Balacera deja un adolescente de 15 años herido; es trasladado de urgencia

Balacera en Alajuelita deja a un menor de edad herido. (Imagen con fines ilustrativos).

Un adolescente de 15 años fue atendido de urgencia este viernes en el distrito de Concepción, en Alajuelita, tras resultar herido por arma de fuego en una de sus piernas, informó la Cruz Roja Costarricense.

El hecho fue reportado a la 1:37 p. m. Equipos de emergencia valoraron al menor en el sitio y, debido a la gravedad de la lesión, lo trasladaron de inmediato a un centro médico para su atención.

Por el momento, no se ha brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación.