Sucesos

Balacera deja un adolescente de 15 años herido; es trasladado de urgencia

El hecho fue reportado a la 1:37 p. m.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
última horaUna mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia. Fue atendida por la Cruz Roja (imagen ilustrativa).
Balacera en Alajuelita deja a un menor de edad herido. (Imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz RojaAlajuelitamenor de edad baleadobalacera
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.