Cruz Roja da recomendaciones para asistir al Festival de la Luz en La Sabana

El Festival de la Luz cambió su recorrido y este año será alrededor de La Sabana, el próximo sábado 13 de diciembre.

La Cruz Roja Costarricense dio una serie de recomendaciones a las personas que asistan al Festival de la Luz, que se efectuará este sábado 13 de diciembre alrededor del parque metropolitano La Sabana.

Estas son los consejos:

Hidratarse

Usar ropa cómoda .

. Si asiste con niños , coloque su nombre y un número de contacto en una pulsera o en el bolsillo.

, coloque su nombre y un número de contacto en una pulsera o en el bolsillo. Evite objetos peligrosos y siga las indicaciones de la organización.

La institución agregó que dispondrá de varios puestos de atención a lo largo del recorrido, a los cuales las personas podrán acercarse si necesitan asistencia.

Este año, el recorrido, que se iniciará a las 6 p. m., se dividirá en dos bloques, con dos salidas simultáneas; una será del lado este, por el paseo Colón, y la otra en la ruta nacional que va hacia Pavas.

El bloque de Pavas tomará hacia la izquierda, mientras que el otro bloque tomará rumbo hacia el Gimnasio Nacional. Con ese cambio, según las autoridades, las personas ya no tendrán que esperar “horas” para que pase el Festival de la Luz.

Antes, las carrozas avanzaban por paseo Colón y avenida Segunda.