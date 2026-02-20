Hombre muere tras recibir disparo en la cabeza en Zaragoza de Palmares

Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia en Zaragoza de Palmares, donde un hombre de unos 40 años fue hallado sin vida tras recibir un disparo en la cabeza, la noche del jueves.

Un hombre de aproximadamente 40 años falleció la noche de este jueves tras recibir un impacto de bala en la cabeza, en el distrito de Zaragoza, en el cantón de Palmares, Alajuela.

La emergencia fue reportada a las 8:04 p. m. y atendida por una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense, que se desplazó hasta el sitio indicado.

Al llegar, los socorristas ubicaron al masculino herido por arma de fuego; sin embargo, tras la valoración inicial, confirmaron que no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

El hecho ocurrió en una zona residencial de Zaragoza, lo que generó la movilización de cuerpos policiales para asegurar el área y coordinar el levantamiento del cuerpo.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que asumió las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del ataque, así como la identidad de la víctima y el posible móvil del homicidio.