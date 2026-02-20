Sucesos

Hombre muere tras recibir disparo en la cabeza en Zaragoza de Palmares

Víctima de unos 40 años falleció por arma de fuego en un distrito céntrico en ese cantón alajuelense

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia en Zaragoza de Palmares, donde un hombre de unos 40 años fue hallado sin vida tras recibir un disparo en la cabeza, la noche del jueves. (IStock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio en AlajuelaPalmaresZaragoza de PalmaresHombre baleado
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.