Hombre muere tras chocar contra árbol y salir expulsado de carro en bulevar de Rohrmoser

Un conductor de entre 35 y 40 años falleció la madrugada de este viernes luego de colisionar su vehículo contra un árbol en La Sabana; el impacto lo expulsó del automotor.

Un hombre falleció la madrugada de este viernes luego de que el vehículo liviano que conducía chocara violentamente contra un árbol en el bulevar de Rohrmoser, en el sector de La Sabana, San José.

El hecho ocurrió poco antes de las 4 a. m., según el reporte de los cuerpos de emergencia de Cruz Roja.

A las 3:46 a. m. se recibió la alerta por una colisión, y al sitio se desplazó una unidad de Soporte Avanzado, cuyos paramédicos confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto fue de tal magnitud que el hombre salió expulsado del vehículo y murió en el lugar. La víctima, de entre 35 y 40 años, presentaba lesiones en la cabeza, tórax y la cadera.

Las autoridades mantienen cerrado el paso vehicular por ese sector del bulevar de Rohrmoser mientras se realizan las diligencias correspondientes y se determina la causa del accidente.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y de la investigación para esclarecer las circunstancias que mediaron en el suceso.