Sucesos

Hombre muere tras chocar contra árbol y salir expulsado de carro en bulevar de Rohrmoser

Conductor de entre 35 y 40 años salió expulsado de vehículo por el impacto del automotor en hecho ocurrido la madrugada de este viernes

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Un conductor de entre 35 y 40 años falleció la madrugada de este viernes luego de colisionar su vehículo contra un árbol en La Sabana; el impacto lo expulsó del automotor y el paso permanece cerrado.
Un conductor de entre 35 y 40 años falleció la madrugada de este viernes luego de colisionar su vehículo contra un árbol en La Sabana; el impacto lo expulsó del automotor. (WAZE C/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente de tránsito La SabanaBulevar de RohrmoserChoque contra árbol
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.