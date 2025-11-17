Hombre muere baleado frente a parada de buses en San Sebastián

El cuerpo de hombre no identificado por ahora quedó tendido frente a una parada de autobuses este lunes en San Sebastián. Fuerza Pública aseguró la escena. Fotografía:

Un hombre falleció la madrugada de este lunes luego de recibir al menos un disparo en el tórax en plena vía pública en San Sebastián, San José.

La alerta ingresó a las 3:21 a. m., cuando vecinos reportaron detonaciones y a una persona tendida en la vía pública. Una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja se desplazó al sitio y encontró al hombre sin signos de vida.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento en la escena que quedó bajo resguardo de Fuerza Pública.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indagan las circunstancias del ataque y buscan determinar la identidad de la víctima y el móvil del hecho.