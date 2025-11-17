Sucesos

Hombre muere baleado frente a parada de buses en San Sebastián

Fuerza Pública aseguró la escena, paso de vehículos a San José se mantenía regulado a inicios de este lunes 17 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El cuerpo de hombre no identificado por ahora quedó tendido frente a una parada de autobuses este lunes en San Sebastián. Fuerza Pública aseguró la escena. Fotografía:
El cuerpo de hombre no identificado por ahora quedó tendido frente a una parada de autobuses este lunes en San Sebastián. Fuerza Pública aseguró la escena. Fotografía: (Keyna Calderón/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San SebastiánHomicidioHombre baleadoParada de buses
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.