Sospechoso de robo muere al enfrentar a misionero y trabajador en iglesia evangélica de San Sebastián

Un sospechoso de robo murió al ser enfrentado por un misionero y un trabajador de construcción en la Iglesia de Dios Esperanza Viva, ubicada en San Sebastián.

Un hombre identificado como José Bustillo García, de 35 años, murió la noche del jueves 2 de octubre en la Iglesia de Dios Esperanza Viva, ubicada en San Sebastián, al sur de San José, luego de enfrentar con un arma blanca a un misionero estadounidense y un empleado de construcción que lo sometieron cuando intentaba robar en una pizzería contigua al templo.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó los hechos y descartó que se tratara de un linchamiento, señalando que más bien podría tratarse de un caso de legítima defensa.

“Dos hombres intentaron meterse a robar a una pizzería que está a la par de la iglesia; los dependientes se dan cuenta y dan la voz de alarma y entonces los dos sujetos salen corriendo. Uno toma una ruta que no se saba dónde va a parar y este otro que fallece se sube a un árbol, pasa por los techos de la iglesia y cae en el parqueo, donde hay un misionero estadounidense de esta iglesia y otro chico más que lo abordan”, explicó Zúñiga.

Según el jerarca del OIJ, el sujeto sacó un arma blanca e intentó agredir a quienes lo enfrentaron. “El sujeto saca una cuchilla e intenta agredirlos a ellos dos, entonces entre los dos lo someten, lo atan de pies y manos y el sujeto muere”, detalló.

El jefe policial explicó que uno de los aspectos clave de la investigación es determinar el momento en que el fallecido recibió la lesión mortal. “Hay que determinar si la lesión de arma blanca que presenta fue cuando ya estaba reducido a la impotencia o después”, señaló Zúñiga, quien agregó que el sospechoso intentó agredir con un cuchillo conocido como “cola de zorro”.

Versión del pastor

Armando Alcázar, pastor de la Iglesia de Dios Esperanza Viva, conversó con La Nación y detalló que no presenció los hechos, pero fue informado de inmediato del incidente.

Explicó que un hombre invadió la propiedad con un puñal en la mano cuando había en el sitio un grupo de extranjeros con adultos mayores y, al ver que un hombre baja del techo, le preguntaron qué hace ahí, pero el sujeto perdió el control.

Según Alcázar, el sospechoso se dirigió hacia los dormitorios con el puñal en mano. “Estaban pidiendole que saliera y se fue hacia adentro donde tenemos los dormitorios e iba con un puñal y claro eso alertó a todas las personas que estaban ahí sin entender qué pasaba y los gritos hicieron que la gente saliera a ver qué estaba sucediendo”, explicó.

El pastor detalló el enfrentamiento entre el misionero, el trabajador y el fallecido. “Uno de ellos empezó a forcejear con él y un trabajador que está haciendo unas reparaciones; el hombre trató de apuñalar al trabajador y entre los dos no podían contenerlo porque el hombre como venía drogado, tenía una fuerza descomunal y ya, al escuchar todo eso, empezaron todos a alertarse; entonces fueron y ayudaron a someterlo”, indicó Alcázar.

Un sujeto quien intentó robar en una pizzería cercana a la Iglesia de Dios Esperanza Viva, ubicada en San Sebastián, huyó por estos techos que colindan con el templo. (Christian Montero/Foto: La Nación)

El líder espiritual confirmó que, en el sitio, había cuatro adultos y que el incidente sucedió a una hora en que más de una docena de personas salían de participar en actividades propias de la congregación. “Esto sucedió según los videos a las 7:50 de la noche o sea muy temprano y pocos minutos antes yo había salido de ensayar con unas jóvenes de canto y estaba también el grupo de danza”, detalló.

Respecto a las ataduras reportadas por las autoridades, Alcázar explicó que fue necesario para controlar al sujeto. “La persona zapateaba y el misionero ya no tenía más fuerzas para controlarlo, ni entre dos podían entonces tuvieron que amarrarlo”, relató el pastor.