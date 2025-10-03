Sucesos

Sospechoso de robo muere al enfrentar a misionero y trabajador en iglesia evangélica de San Sebastián

Director del OIJ afirma que el caso podría tratarse de una legítima defensa; pastor narra los hechos

Por Christian Montero
Un sospechoso de robo murió al ser enfrentado por un misionero y un trabajador de construcción en la Iglesia de Dios Esperanza Viva, ubicada en San Sebastián.
