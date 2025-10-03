Sucesos

Hombre cae desde techo de iglesia en San Sebastián y muere tras brutal agresión

Dos personas más resultaron heridas en hechos violentos, durante la noche de este jueves

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Cruz Roja
Un hombre fue asesinado a golpes en San Sebastián, en San José. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima. Foto: (Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioSan SebastiánSan Joséviolencia
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.