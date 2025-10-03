Hombre cae desde techo de iglesia en San Sebastián y muere tras brutal agresión

Un hombre fue asesinado a golpes en San Sebastián, en San José. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima. Foto:

Un hombre fue asesinado a golpes la noche del jueves en San Sebastián, en San José, luego de caer desde el techo de una iglesia y recibir varios golpes por parte de un grupo de personas que se encontraba dentro del inmueble.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido, identificado con el apellido Bustillo, de 35 años, estaba en el techo de la iglesia acompañado por otro hombre.

En un momento, la estructura cedió y ambos cayeron al interior del edificio, donde varias personas los atacaron. Uno de ellos logró escapar, pero Bustillo fue atado de pies y manos, y agredido a golpes hasta su muerte. Agentes judiciales confirmaron que el hombre también tenía una herida perpetrada con un arma blanca.

La Cruz Roja Costarricense atendió la alerta a las 7:56 p. m., luego de recibir el reporte de que un hombre había sido agredido a golpes. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos de vida.

Las autoridades judiciales investigan el caso para esclarecer las circunstancias del ataque.

Durante la misma noche, otras dos personas resultaron heridas en hechos violentos.

El primer caso ingresó a las 6:18 p. m., cuando se informó de que un hombre, de aproximadamente 35 años, recibió varios impactos de bala en sus piernas en Oreamuno de Cartago.

Tras ser valorado en el sitio, fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta, en esa misma provincia.

A las 7:52 p. m., en Rincón de Herrera, la Guácima, un joven de 18 años recibió varios disparos y fue llevado, también en condición crítica, al Hospital San Rafael de Alajuela.