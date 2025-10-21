Hombre muere baleado en corredor de su casa en Curridabat

Agentes del OIJ aseguraron la escena del crimen en Tirrases de Curridabat, donde un hombre murió baleado en el corredor de su casa, la noche de este lunes. (Imagen con fines ilustrativos) Foto:

Un hombre de 54 años, de apellido Rojas, murió la noche de este lunes, tras recibir varios disparos de arma de fuego, mientras se encontraba en el corredor de su vivienda en Tirrases de Curridabat, confirmó este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El ataque ocurrió pasadas las 11 p. m., a unos 400 metros al norte del salón comunal de esa localidad, cuando la víctima permanecía frente a su casa.

Según la versión preliminar, dos sujetos quienes viajaban en una motocicleta, pasaron frente al inmueble y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra Rojas.

El hombre intentó refugiarse dentro de la vivienda, pero falleció en el sitio a causa de las heridas provocadas por los proyectiles, que lo alcanzaron en el hombro derecho y la espalda.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

En la escena se recolectaron indicios balísticos que fueron remitidos a los laboratorios forenses para su análisis.

El caso se encuentra en investigación con el fin de determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables del ataque.