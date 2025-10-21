Sucesos

Hombre muere baleado en corredor de su casa en Curridabat

Víctima de 54 años recibió varios disparos en el hombro derecho y la espalda; atacantes huyeron en una motocicleta

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamiento en Heredia
Agentes del OIJ aseguraron la escena del crimen en Tirrases de Curridabat, donde un hombre murió baleado en el corredor de su casa, la noche de este lunes. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio TirrasesOIJCurridabatHombre Baleado en Corredor
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.