Hombre muere aplastado por un vehículo mientras lo reparaba en San Pablo de Heredia

Un hombre falleció la noche de este 7 de enero en San Pablo de Heredia tras quedar atrapado bajo un vehículo que reparaba. La Cruz Roja confirmó que fue declarado sin signos vitales en el lugar (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Un hombre falleció la noche de este martes 6 de enero tras ser aplastado por un vehículo mientras realizaba trabajos mecánicos en San Pablo de Heredia, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente ocurrió aproximadamente a 600 metros al oeste de la capilla de velación de esa comunidad.

Según el reporte preliminar, la víctima se encontraba trabajando debajo del automóvil cuando este le cayó encima, provocándole lesiones fatales.

Testigos señalaron que familiares y vecinos lograron remover el vehículo antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, pero el hombre ya se encontraba en paro respiratorio producto del aplastamiento.

A la escena acudieron una unidad básica y una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja; sin embargo, al llegar los socorristas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La institución informó inicialmente que se trataba de un hombre de 26 años, aunque la Policía Municipal, que también se presentó al lugar, indicó que el fallecido tendría entre 35 y 40 años.

Las autoridades deberán aclarar este dato como parte del proceso de identificación oficial.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.