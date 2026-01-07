Sucesos

Hombre muere aplastado por un vehículo mientras lo reparaba en San Pablo de Heredia

Vecinos y familiares lograron remover vehículo por su cuenta, pero víctima estaba en paro cardio-respiratorio para ese momento

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Un hombre falleció la noche de este 7 de enero en San Pablo de Heredia tras quedar atrapado bajo un vehículo que reparaba. La Cruz Roja confirmó que fue declarado sin signos vitales en el lugar (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Cruz Roja/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

