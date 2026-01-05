Choque en Pococí deja un fallecido y dos heridos graves

Cuerpos de emergencia trabajaron durante varias horas en el puente de Cascadas de Guápiles, donde ocurrió el choque múltiple que dejó una persona fallecida.

Un violento accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo en Pococí, Limón, dejó un hombre fallecido y dos personas más en condición grave, tras una colisión múltiple en la comunidad de Cascadas de Guápiles.

El hecho se registró pocos minutos después de las 6 p. m., en el puente que da acceso al centro de esa localidad. De acuerdo con versiones de testigos en el sitio, inicialmente dos vehículos livianos chocaron, sin que en ese primer impacto se reportaran víctimas.

Tras ese primer accidente, personas permanecían junto a uno de los automóviles, de color gris, mientras aguardaban la llegada de una grúa para remolcarlo.

Sin embargo, un tercer vehículo que circulaba a alta velocidad impactó violentamente el carro estacionado.

La fuerza del golpe fue tal que el automóvil gris fue lanzado varios metros, lo que provocó que las personas quedaran prensadas debajo del vehículo.

A su llegada, los cuerpos de emergencia confirmaron que dos víctimas presentaban heridas de extrema gravedad, una de ellas atrapada bajo el carro. Para rescatarla, fue necesario el uso de equipo hidráulico especializado del Cuerpo de Bomberos, que permitió levantar el vehículo y acceder al paciente.

Sin embargo, personal de la Cruz Roja Costarricense declaró fallecida a una tercera persona, tras constatar que no presentaba signos vitales en el sitio.

Según relataron testigos, el conductor del vehículo que provocó el segundo impacto habría huido del lugar, pese a que presentaba heridas visibles en el rostro y la cabeza. Esa versión será investigada por las autoridades judiciales.

En la atención de la emergencia participaron tres unidades de la Cruz Roja, así como dos camiones y un vehículo tipo pickup del Cuerpo de Bomberos.

Tras el accidente, la vía hacia el centro de Cascadas de Guápiles permaneció cerrada, a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán la inspección del sitio y el levantamiento del cuerpo.