Hombre macheteó a expareja y deberá cumplir 32 años de prisión

Un hombre que macheteó a su expareja fue condenado a 32 años de cárcel por tentativa de femicidio y tentativa de homicidio, dictó el pasado el jueves el Tribunal Penal de San Carlos.

El Ministerio Público informó este lunes que los hechos ocurrieron el 27 de noviembre del 2024 en Aguas Zarcas de San Carlos.

La Fiscalía detalló que el sujeto, de apellidos Ocampo Castro, mantuvo una relación durante 10 años con la víctima, con quien tuvo dos hijos.

Al momento de los hechos, después de que la relación había finalizado, Ocampo llegó a una casa donde la ofendida estaba con su nueva pareja.

El hombre se metió a la fuerza y atacó con el machete a ambas personas, lo que le dejó heridas en el rostro y el brazo izquierdo a la mujer, mientras que el hombre sufrió heridas en el hombro derecho y también en su brazo izquierdo.

LEA MÁS: OIJ revela cómo murió Ligia Faerron, empresaria de San Carlos