Sucesos

Hombre macheteó a expareja y deberá cumplir 32 años de prisión

Sujeto se metió a la fuerza a una casa donde la ofendida estaba con su nueva pareja y los agredió a ambos

Por Yeryis Salas
La sentencia fue impuesta el pasado jueves en San Carlos.







Tribunal de San CarlosFiscalíaFemicidio
