OIJ revela cómo murió Ligia Faerron, empresaria de San Carlos

La empresaria Ligia Faerron fue hallada sin vida en una finca en Javillos, en Florencia de San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó la tarde de este martes la causa de muerte de la empresaria Ligia Faerron Jiménez.

Según ese cuerpo policial el resultado del anális hecho por patólogos forenses arrojó que la mujer de 53 años fue asfixiada, “de acuerdo al resultado preliminar de la autopsia médico-legal, la causa de muerte sería Asfixia”, precisó la Policía Judicial.

La verificación llegó tras una semana de que el cuerpo de Faerron fue encontrado dentro de una fosa en una finca en Javillos de Florencia en San Carlos.

Un hombre de apelllidos González López de 29 años, descuenta seis meses de prisión preventiva como sospechoso del femicidio, según la investigación el sujeto trasladó en un vehículo los restos de la mujer que ocultó en una maleta que fue decomisada en el terreno junto a un anillo y otras pertenencias de la ofendida.

LEA MÁS: Caso Ligia Faerron: Detenido fue la última persona vista con el vehículo de la empresaria

Dos mujeres (madre e hija), de apellidos Linares Rodríguez y Monterrey Linares respectivamente, fueron detenidas el martes 14 de octubre por el delito de favorecimiento ya que, según la tesis fiscal, habrían ocultado información de interés para el caso.

No obstante, horas después quedaron libres y sin medidas cautelares, aunque apegadas al proceso, informó el Ministerio Público.

Faerrón Jiménez fue vista por última vez el 26 de setiembre, una de sus hijas reportó la desaparición el 1.ᵒ de octubre tras no recibir respuesta de los mensajes y llamadas que le hacía a su madre.

LEA MÁS: ‘Que el mal no quede impune’: Hija de Ligia Faerron envía mensaje tras el hallazgo del cuerpo de su madre

Uno de los primeros indicios que hicieron sospechar a la Policía Judicial de que la empresaria podría estar fallecida, fue el hallazgo de su vehículo accidentado, el cual fue vendido por ¢400.000 en una venta de repuestos en el distrito de la Palmera de San Carlos.

El OIJ mantiene en reserva el móvil del femicidio, aunque el director de ese cuerpo policial, Randall Zúñiga, adelantó que podría estar relacionado con una disputa con el vehículo que pertenecía a la víctima.

“Ella le presta el carro al sospechoso y él lo choca, entonces esa podría ser una posibilidad. Cuando lo choca, podría ser que ella le cobrara y eso no le gustó y decide matarla”, explicó.