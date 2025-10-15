Caso Ligia Faerron: OIJ confirma hallazgo de cuerpo en finca donde buscan a empresaria

El Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que en la finca donde se busca a la empresaria Ligia Faerron Jiménez ubicaron un cuerpo; el inmueble se ubica en Javillos de San Carlos y tiene una extensión de 61 hectáreas.

“Aproximadamente a las 11:30 de la mañana el OIJ de San Carlos hizo el hallazgo de lo que pareciera ser un cuerpo humano entrerrado dentro la propiedad de la madrastra del principal sospechoso de haber asesinado en apariencia a doña Ligia Faerron”, informó Zúñiga.

El jefe policial agregó que un perro dio positivo cerca de un vivero que se encuentra dentro de la propiedad y contiguo a la casa en donde un equipo hizo una excavación y divisó a un metro de profunidad un cuerpo.

Los restos serán trasladados a medicatura forense donde se le harán pruebas de ADN y determinar si en efecto corresponde a los de la empresaria cuya desaparición se reportó el 1 de octubre.

El detenido por este caso es un sujeto de 29 años de apellido González quien está a la orden de la fiscalía, dos mujeres investigadas en esta causa, fueron puestas en libertad.

