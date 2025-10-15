Caso Ligia Faerron: Madre e hija investigadas por desaparición de empresaria quedan libres

La Fiscalía confirmó las primeras resoluciones respecto de las pesquisas que se siguen por la desaparición de la empresaria Ligia Faerron Jiménez, cuyo último rastro se conoció el 26 de setiembre.

Tras una consulta de La Nación, el Ministerio Público informó que la Unidad de Género de San Carlos se encuentra tomando la declaración indagatoria al imputado González López y, posteriormente, se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares.

En cuanto a las sospechosas de apellidos Linares y Monterrey (madre e hija respectivamente), “a estas se les indagó ayer y luego se determinó que, en este momento procesal, pueden permanecer apegadas a la investigación sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”, reportó el ente acusador.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, reanudaron la búsqueda del cuerpo de la mujer de 53 años esta mañana en una finca de 61 hectáreas ubicada en Javillos de Florencia de San Carlos.